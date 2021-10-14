【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】拜登政府官員周三表示，在多個機構引進疫苗接種規定後，美國的新冠疫苗接種率已經上升20多個百分點，而染疫的病例數和死亡人數均同步下滑。
白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）周三在記者會上宣布，目前符合接種條件的美國人已有77%至少接種過一劑疫苗。由於民營企業、醫療照護系統、社會機構，以及部分州和地方政府祭出強制令，使美國整體的疫苗接種率大幅攀升。
由於仍有許多美國人不願意接種新冠疫苖，拜登政府這場抗疫戰始終打得相當費力。
拜登上個月宣布數項新政策，要求大多數醫護人員和聯邦僱員必須接種新冠疫苗，並呼籲大型企業要求員工接種疫苖，否則就必須每周進行病毒檢測。
讓拜登的疫苖強制接種令得以生效的聯邦法規還在制定中，目前尚未出爐。儘管如此，一些州和大型企業已經強制要求員工接種疫苗。
寶僑（Procter & Gamble）、3M等大型雇主，以及美國航空、西南航空、捷藍航空和阿拉斯加航空等航空公司均已下達強制接種令。IBM等公司宣布所有美國員工必須在12月8日前完整種疫苗。美國最大的飛機製造商波音周二宣布，根據拜登總統對聯邦承包商發布的行政命令，公司將要求12.5萬名美國員工在12月8日之前接種疫苗。
齊安茲表示，自7月下旬拜登總統首次宣布疫苗接種規定並呼籲各組織跟進以來，美國符合條件但尚未接種疫苗的人數已從9700萬人減少約三分之一，降為6600萬人。
美國疾病管制與預防中心（CDC）主任瓦倫斯基博士（Dr. Rochelle Walensky）表示，以7日平均值來看，每日染疫病例數較上周減少12%，每日染疫死亡人數下滑5%。但官員警告，即使不太可能出現能超越Delta的新變種病毒，但現在還不是鬆懈的時候。
(時報資訊)
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