【時報-台北電】台北股市櫃買市場12:00，加權指數198.43點，漲1.69點；總計355家漲、295家跌、100家持平；委買6838711張、委賣4789985張；總成交值469.12億元。

(時報資訊)

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