【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數16438.37點，漲90.38點；總計488家漲、371家跌、125家持平；委買28164902張、委賣20859117張；總成交值1929.33億元。

(時報資訊)

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