【時報記者任珮云台北報導】渣打銀行今天發布第四季投資展望！渣打銀認為，全球經濟復甦基調延續，在2022年仍有利全球股票表現，新冠肺炎疫苗覆蓋率逐漸提升後，各國政府將施政焦點轉向支持經濟成長，加上企業和消費者支出都有助獲利成長，美國股票受惠於強勁經濟信心跟相繼推出的財政與基建措施，仍是首要看好資產類別。歐元區股票則由於德國將啟動更多財政刺激。然而，亞洲（日本除外）股票則受限於中國不確定性的影響，後續支撐力道較不足。

渣打銀認為值得關注的是，全球經濟即將進入不均衡復甦的第二階段，預期未來兩年美國和歐元區的經濟成長可能更強勁且通膨溫和上升，但中國和新興市場則可能減速，加上中國持續加大監管力道，使新興市場資產面臨壓力，連帶增加未來6-12個月經濟和企業獲利成長的不確定性。

美國日前通過預算規模約1.2兆美元的「基礎建設投資計畫及就業法案」，預期未來12個月內將投入更多財政支出，可望推升全球和美國股票前景，尤其以價值股（如能源和金融）直接受惠於美國的財政刺激和經濟反彈速度，而與基礎建設相關的主題資產，跟拜登政府力推的再生能源，都是投資人可關注的產業類別。

(時報資訊)

#渣打銀 #全球經濟

主要市場指數

紐約道瓊
34377.81 -0.49(0.00%)
05:10
S&P500
4363.80 +13.15(0.30%)
05:10
Nasdaq
14571.63 +105.73(0.73%)
05:15
費半指數
3192.75 +14.60(0.46%)
05:15
日經225
28550.93 +410.65(1.46%)
14:15
南韓KOSPI
2988.64 +44.23(1.50%)
17:03
香港恆生
24962.59 -0.01(0.00%)
10/12
上證指數
3558.28 -3.48(0.10%)
15:00
深圳成指
14341.38 -11.70(0.08%)
16:29
英國FTSE
7193.36 +51.54(0.72%)
18:21
法國CAC
6648.38 +51.00(0.77%)
18:21
德國DAX
15373.78 +124.40(0.82%)
18:21

延伸閱讀