教育部體育署配合振興五倍券政策，規劃發放200萬份500元面額動滋券，14日上午10點在社會創新實驗中心，由2020東京奧運體操選手李智凱於樂透機抽出首波動滋券幸運號碼，於10月8日前在振興五倍券共通平台登記動滋券，且身分證字號末碼符合97、13、19、55、71、93、381、734、644、453、985，即可於10月18日起至動滋網(500.gov.tw)領取，11月1日起開始抵用。

體育署表示，這次抽籤母數為10月8日前登記動滋券之民眾，扣除已抽中其他部會加碼券之民眾，計有900萬8139人中籤，抽籤方式是配合經濟部整體規劃，以亂數取得數組2碼、3碼數字，進行身分證字號末2碼、末3碼比對，以抽出約50萬名中籤名單。

本次抽籤活動，邀請2020東京奧運體操選手李智凱現場亂數抽籤，並邀請律師見證，全程於運動產業媒體資訊youtube平台網路直播，共抽出97、13、19、55、71、93、381、734、644、453、985等數字。活動現場也邀請職棒業者共襄盛舉，共同宣傳加碼券措施。

中籤民眾在14日下午5點起會陸續收到中籤簡訊通知，10月18日上午10時起，可上動滋網進行領券，11月1日開始抵用，有效期限到明年6月30日止；首周抽籤未中籤民眾還有機會中獎，後三波抽籤日期為10月21日、10月28日、11月4日。

體育署提醒，只要符合提供「做運動」、「看比賽」相關服務之運動事業，可上動滋網登記，經審核通過即可成為合作店家及收受動滋券。

(時報資訊)