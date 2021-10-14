傳動系統元件廠全球傳動為反映原物料成本上漲，跟進同業漲價風，8月下旬全面調漲滾珠螺桿、線性滑軌及滾珠花鍵等傳動系統元件產品報價10％，造就9月合併營收近3.5億元，締造同期新高。全球傳動大陸經銷商及設備商客戶生產現階段生產並未受大陸限電影響，銷售穩定，第四季營收有機會勝過第三季。
全球傳動持續接獲自動化設備、產業機械及新能源等產業訂單，年底前訂單滿載，目前下單至少5～6個月才能交貨。
全球傳動評估上銀等多家同業陸續調漲報價，可被市場接受，並未影響接單及營收，決定跟進。8月下旬漲價一成，反映在9月合併營收攀升至3.49億元，年成長78.77％，創同期歷史新高；前三季合併營收24.98億元，年增27.51％，改寫同期次高。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：