傳動系統元件廠全球傳動為反映原物料成本上漲，跟進同業漲價風，8月下旬全面調漲滾珠螺桿、線性滑軌及滾珠花鍵等傳動系統元件產品報價10％，造就9月合併營收近3.5億元，締造同期新高。全球傳動大陸經銷商及設備商客戶生產現階段生產並未受大陸限電影響，銷售穩定，第四季營收有機會勝過第三季。

全球傳動持續接獲自動化設備、產業機械及新能源等產業訂單，年底前訂單滿載，目前下單至少5～6個月才能交貨。

全球傳動評估上銀等多家同業陸續調漲報價，可被市場接受，並未影響接單及營收，決定跟進。8月下旬漲價一成，反映在9月合併營收攀升至3.49億元，年成長78.77％，創同期歷史新高；前三季合併營收24.98億元，年增27.51％，改寫同期次高。

(時報資訊)

#上銀 #全球傳動

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