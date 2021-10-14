大陸A股上市的軍工類股14日早盤表現亮眼。截至14日中午11時30分，航宇科技、新研股份、中天火箭、中航重機、天箭科技分別上漲6.65％、8.42％、4.39％、8.94％、5.65％。
天天基金網報導，中信建投證券分析，從宏觀層面來看，大陸「十四五」規畫將聚焦於達成大陸建軍百年奮鬥目標，著重強調創新戰爭和新技術的應用，從各方面達到軍隊現代化。大陸國防預算未來五年有望保持7％左右的穩定增長。
從中觀層面來看，軍工供需在充分調整後已達到新的平衡，需求端有望持續高增長，供給端開啟擴產模式，四大改革紅利有望與產業趨勢形成共振效應。從微觀層面來看，A股上市公司半年報已兌現高增長，訂單高景氣延續，相關公司陸續公布定增預案，產能擴張已經開啟，未來業績穩定高增長無憂。
(時報資訊)
34377.81
-0.49(0.00%)
05:10
4363.80
+13.15(0.30%)
05:10
14571.63
+105.73(0.73%)
05:15
3192.75
+14.60(0.46%)
05:15
28499.26
+358.98(1.28%)
12:56
2974.54
+30.13(1.02%)
12:56
24962.59
-0.01(0.00%)
10/12
3566.18
+4.41(0.12%)
13:01
14364.46
+11.38(0.08%)
13:01
7141.82
+11.59(0.16%)
10/13
6597.38
+49.27(0.75%)
00:05
15249.38
+102.48(0.68%)
10/13
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：