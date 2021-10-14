大陸A股上市的軍工類股14日早盤表現亮眼。截至14日中午11時30分，航宇科技、新研股份、中天火箭、中航重機、天箭科技分別上漲6.65％、8.42％、4.39％、8.94％、5.65％。

天天基金網報導，中信建投證券分析，從宏觀層面來看，大陸「十四五」規畫將聚焦於達成大陸建軍百年奮鬥目標，著重強調創新戰爭和新技術的應用，從各方面達到軍隊現代化。大陸國防預算未來五年有望保持7％左右的穩定增長。

從中觀層面來看，軍工供需在充分調整後已達到新的平衡，需求端有望持續高增長，供給端開啟擴產模式，四大改革紅利有望與產業趨勢形成共振效應。從微觀層面來看，A股上市公司半年報已兌現高增長，訂單高景氣延續，相關公司陸續公布定增預案，產能擴張已經開啟，未來業績穩定高增長無憂。

(時報資訊)

#軍工類股 #大陸 #A股 #中國

主要市場指數

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