【時報編譯張朝欽綜合外電報導】英國央行(BoE)周三對路透表示，英國央行將不再讓BoE政策制定官員與個別的私人銀行進行非正式、無紀錄的會談討論。

　BoE希望此舉能提高BoE市場情報蒐集的透明度。

　此前外界對BoE類似作法感到擔憂。BoE過去幾十年和幾百年前的形象都一樣，在房間裡與私人銀行會晤，其政策行為較不透明。而該類的閉門會議也是BoE獲取市場情報的重要管道之一；但是也有資訊外洩的疑慮。

　歐洲央行(ECB)在上個月也面臨要求取消與私人銀行閉門會議的呼聲。ECB首席經濟學家在該會議中洩露了一份未公布的通膨預測。

BoE貨幣政策委員會成員與私人銀行之間的會見以及討論貨幣政策，被認為BoE蒐集有關經濟和金融市場情報的一種方式。根據BoE規定，政策制定者的評論應僅限於重申BoE的公開立場。

　在取消閉門會議之後，BoE只能在公開場合去獲取市場資訊。但是作為金融體系的監督者，英國央行還是會定期與銀行接觸。

(時報資訊)

#BoE #英國 #歐洲 #通膨

主要市場指數

紐約道瓊
34377.81 -0.49(0.00%)
05:10
S&P500
4363.80 +13.15(0.30%)
05:10
Nasdaq
14571.63 +105.73(0.73%)
05:15
費半指數
3192.75 +14.60(0.46%)
05:15
日經225
28499.26 +358.98(1.28%)
12:56
南韓KOSPI
2974.54 +30.13(1.02%)
12:56
香港恆生
24962.59 -0.01(0.00%)
10/12
上證指數
3566.18 +4.41(0.12%)
13:01
深圳成指
14364.46 +11.38(0.08%)
13:01
英國FTSE
7141.82 +11.59(0.16%)
10/13
法國CAC
6597.38 +49.27(0.75%)
00:05
德國DAX
15249.38 +102.48(0.68%)
10/13

延伸閱讀