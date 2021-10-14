【時報編譯張朝欽綜合外電報導】英國央行(BoE)周三對路透表示，英國央行將不再讓BoE政策制定官員與個別的私人銀行進行非正式、無紀錄的會談討論。

BoE希望此舉能提高BoE市場情報蒐集的透明度。

此前外界對BoE類似作法感到擔憂。BoE過去幾十年和幾百年前的形象都一樣，在房間裡與私人銀行會晤，其政策行為較不透明。而該類的閉門會議也是BoE獲取市場情報的重要管道之一；但是也有資訊外洩的疑慮。

歐洲央行(ECB)在上個月也面臨要求取消與私人銀行閉門會議的呼聲。ECB首席經濟學家在該會議中洩露了一份未公布的通膨預測。

BoE貨幣政策委員會成員與私人銀行之間的會見以及討論貨幣政策，被認為BoE蒐集有關經濟和金融市場情報的一種方式。根據BoE規定，政策制定者的評論應僅限於重申BoE的公開立場。

在取消閉門會議之後，BoE只能在公開場合去獲取市場資訊。但是作為金融體系的監督者，英國央行還是會定期與銀行接觸。

(時報資訊)