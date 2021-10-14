【時報記者任珮云台北報導】渣打銀行今發布第4季投資市場展望，渣打銀行財富管理處主管陳太齡表示，距離緊縮周期仍有一段距離，在強勁的經濟基本面與市場信心支持下，仍相對看好全球股市和高風險債券的中長期前景，其中偏好美股和歐元區股票；同時預期各國央行早於聯準會的升息步調，將導致美元反彈時面臨上方壓力。西德州原油預估年底回落至80美元下方。
陳太齡表示，由於全球其他央行的緊縮立場比聯準會更加明確，渣打銀行預計美元反彈時將面臨上方壓力，而澳幣、紐幣、加幣和英鎊則是相對看好的貨幣。短線上，美國實質利差收斂支撐美元反彈，但預期年底前美元指數可能會落在91~95點區間橫盤。
至於油價，陳太齡表示，近期能源供需失衡支撐油價表現，但預期油價漲幅已接近波段高點，由於OPEC產油國組織仍有充足閒置產能，並可能在年底前增產；此外，美國石油鑽井平台數正在增加，以及主要國家冬季庫存建立完畢後供需狀況將改善，預期西德州原油可能處於每桶80美元上下震盪，預估年底回落至80美元下方。
在黃金的部分，陳太齡認為，弱勢美元則為黃金走勢帶來支撐因素，加上黃金避險特性不減，與市場復甦所帶來的消費者購買需求，預期金價走勢將小幅上揚，但隨著聯準會不再寬鬆，美國通膨調整的實質利率將緩步上升；同時，黃金ETF資金流向疲弱可能會繼續壓抑金價表現，年底預估價格可能為每盎司1790美元附近。
渣打銀行也強調，由於金融環境復甦快於通膨速度，目前並沒有看到油金上漲反應惡性通膨。
(時報資訊)
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