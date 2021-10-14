受到國際利空事件影響，台股近期出現較大震盪，觀察今年以來的台股表現，遭遇利空出現急跌，但急跌後也往往伴隨著V型反轉，支撐指數反彈的背後，皆來自於強勁的經濟成長動能與企業基本面亮眼，上市櫃公司獲利營收持續成長，台股第四季表現仍可期待。
近期台股利空包括5月本土疫情大爆發、7～8月Delta疫情擴散全球、9月大陸恒大事件及能耗雙控、美國債務上限等多重衝擊，9月以來下挫逾千點。日盛上選基金研究團隊指出，2021年預估台灣經濟成長率坐五望六，創2011年以來最佳，受基期墊高影響，2021年下半年到2022年經濟將轉為穩定增長，上半年台股獲利約1.98兆元，創下歷年同期新高，預估2021全年獲利可望接近4兆元，2021年企業獲利年增率可望超過50％。
隨著企業獲利成長，台股預估本益比回落至近14倍，位於5年平均約14.8倍以下，充分顯示未來投資價值。且歐美經濟邁入復甦，帶動企業回補庫存的需求，並支撐台股企業獲利維持上修，第四季迎接電子旺季來臨、政府振興方案即將推出，皆有助支撐台股走勢。
日盛上選基金研究團隊表示，根據研究團隊訪談結果，預期9月下旬雖然部分電子零組件廠商有受到限電影響，但10月開始多家公司逐漸利用發電機或夜間加班方式恢復生產，預期限電影響逐漸趨緩，不必過度擔心。
產業方面，關注焦點以供不應求的半導體供應鏈、iPhone為主的5G手機供應鏈、受惠新平台規格升級的伺服器等電子股為主；傳產以股價低估的鋼鐵族群、運動休閒等族群可多加留意。
(時報資訊)
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