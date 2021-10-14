廣東省深圳市市長覃偉中14日宣布，將在大陸政府有關部委和廣東省的大力支持下，積極推進全國營商環境創新試點城市建設，加快制定深圳放寬市場准入特別措施清單，推出更多改革新措施。

新浪財經報導，國新辦14日舉行記者會，說明深圳綜合改革試點實施一周年主要進展。覃偉中在會中表示，力爭到2025年深圳營商環境水準躋身世界先進城市行列，努力成為全球創新創業和投資發展的最佳首選地。

大陸科技部副部長邵新宇在同一場合指出，科技部將進一步擴大力度，支持深圳發揮科技創新支撐引領作用。支持深圳按照「四個面向」要求，聚焦大陸重大戰略和深圳發展重大需求，持續發展壯大大陸政府重點實驗室、技術創新中心等重大創新平台。並支持深圳深度參與戰略性、前瞻性和基礎性的重大科學研究布局。

(時報資訊)

#深圳 #大陸 #科技部

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