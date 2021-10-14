【時報記者任珮云台北報導】由富邦金(2881)旗下富邦證券輔導巨生醫股份有限公司(6827)登錄興櫃，預計10月19日掛牌。富邦證券資深副總經理吳春敏表示，巨生醫公司主要競爭優勢在於擁有堅強的研發團隊，並於2018年榮獲「台北生技獎-新創技術獎銀獎」及「第15屆國家新創獎-企業新創獎」；其核心技術奈米氧化鐵結構專利於2019年取得歐洲專利局許可，並得到17國證書；該公司2020年再次獲經濟部審定為生技新藥公司。

根據富邦投顧整理Grand View Research報告顯示，2028年的全球鐵劑注射市場約達到42億美元的規模，2021~2028年複合年成長率(CAGR)8.5%。此外抗癌新藥產業(精準醫療)市場規模，預計從2018年的789億美元，成長至2028年的2,168億美元，2018~2028年的CAGR為10.64％。其中癌症用藥市場規模最大，達到1238億美元，預估2024年將達到2366億美元，2018~2024年的CAGR為11.4%。目前巨生醫的IOP在鐵劑補充劑已經完成臨床IIa期試驗，MRI顯影劑-肝細胞癌亦已完成臨床II期試驗，MRI顯影劑-淋巴結轉移診斷正在規劃臨床II期試驗中，MRI顯影劑-應用於幹細胞治療及免疫細胞治療的體內追蹤正與美國史丹福大學合作開發中，磁熱療法也正在與國內大學積極合作開發。展望未來，在全球生技產業持續成長，各國藥廠投入開發，對於健康照護、癌症疾病診斷及治療需求增長，巨生醫公司運用其專有的奈米微粒及奈米微胞技術平台開發新藥，將會是未來生技新藥開發產業中具發展潛力的公司。

巨生醫聚焦奈米氧化鐵新藥，目前已經成功開發出多項產品，並陸續進行臨床試驗中，由於人口老化伴隨相關疾病或是慢性病等問題，成為各大藥廠戮力開發的課題，各國政府也研擬健康長照政策以因應需求。

此外癌症相關治療用藥更是逐年增加，因此巨生醫以奈米氧化鐵(IOP)產品的核心團隊為基礎，建立一個專注在利基型奈米藥物開發的公司，運用其奈米微粒及奈米微胞技術平台開發新藥，除了已經完成開發針對慢性腎病缺鐵性貧血、肝細胞癌診斷的產品，可能再切入淋巴結轉移診斷及惡性腫瘤等適應症，提供目前市場新的解決方案。

(時報資訊)

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