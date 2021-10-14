【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在重量級科技族群上攻帶領下，14日日股也上漲。早盤結束時，日經指數收28,425.9點，漲285.62點或1.01%。東證收1,979.94點，漲6.11點或0.31%。

　東海東京綜合研究院認為，市場仍對美國利率變動還是很擔憂，因為利率影響美國經濟成長，同時，也會影響到日經的權值股。

　目前，美國10年期公債殖利率是下降的。

　科技股中，上漲4.9%的東京威力科創帶領日經衝高，愛德萬測試也漲3.13%。

　醫療設備製造商奧林巴斯與泰爾茂，分別上漲2.49%與1.26%。

　因商業活動陸續恢復，家庭餐廳業者薩莉亞飆漲13.87%，吉野家也漲10.19%。

定價已經不高的醫療器械製造商PHC控股，14日股票初次上市交易時，非但沒有蜜月行情，反而大跌10%以上。

　同時，航運類股與煉油廠商分別跌5.21%與2.42%，是東交所表現最差的兩個產業。

(時報資訊)

#日股 #日經指數

主要市場指數

紐約道瓊
34377.81 -0.49(0.00%)
05:10
S&P500
4363.80 +13.15(0.30%)
05:10
Nasdaq
14571.63 +105.73(0.73%)
05:15
費半指數
3192.75 +14.60(0.46%)
05:15
日經225
28499.26 +358.98(1.28%)
12:56
南韓KOSPI
2974.54 +30.13(1.02%)
12:56
香港恆生
24962.59 -0.01(0.00%)
10/12
上證指數
3566.18 +4.41(0.12%)
13:01
深圳成指
14364.46 +11.38(0.08%)
13:01
英國FTSE
7141.82 +11.59(0.16%)
10/13
法國CAC
6597.38 +49.27(0.75%)
00:05
德國DAX
15249.38 +102.48(0.68%)
10/13

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