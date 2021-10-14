挪威孔斯貝格鎮（Kongsberg）昨天發生弓箭攻擊案，造成5死2傷。一名涉案的37歲男子遭逮捕移送法辦，警方表示犯嫌為丹麥公民，還不能排除恐攻可能。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，挪威警方今晨聲明說，犯嫌是丹麥公民，住在孔斯貝格鎮。警方昨天下午逮捕此人並移送附近德拉曼市（Drammen），目前未公布姓名。

法新社提到，電視台報導稍早指稱歹徒是挪威人，警方後來表示犯嫌是一名37歲丹麥公民。

警方昨晚發出聲明說：「我們決定澄清並證實本案，因為社群網站上流傳許多有關犯嫌的謠言，有些人與這些嚴重行徑無關。」

警方未公布犯嫌可能面臨的指控，據信此人是單獨犯案。

警方稍早表示，尚無法排除是恐怖主義事件的可能性；其中一名傷者是未穿制服的下班員警。

助理警局長亞斯（Oyvind Aas）在記者會表示，調查人員並未搜捕共犯，「根據目前掌握情況，是犯嫌一人所為。考量本案恐攻與否是很自然的事，但目前要斷定犯嫌作案動機仍為時過早」。

「紐約時報」指出，這是自2011年極右極端分子布列維克（Anders Behring Breivik）在青年營槍殺77人以來，挪威死傷最慘重的攻擊事件。其實兩年多前，挪威還發生一名戴頭盔的武裝年輕男子闖入奧斯陸附近一處清真寺，所幸及時被信眾制伏，男子闖清真寺前已先將妹妹殺害。

挪威當局早對根除右翼極端主義的努力不夠表達憂心，特別是年輕人。今年7月，挪威情報單位的分析師就警告，在77死攻擊慘案發生10週年，國內仍不乏年輕男孩崇拜當年痛下殺手的布列維克。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1101014

(時報資訊)