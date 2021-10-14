日本政府上午召開臨時內閣會議，首相岸田文雄與所有閣員簽署解散眾議院的閣議書，決定解散眾議院；眾院大選將於19日公告、31日投開票，是日本二戰後首度任期屆滿後進行大選。

日本放送協會（NHK）報導，眾議院下午將召開院會，由議長宣讀解散詔書後，眾院完成解散。

隨後將再度召開內閣會議，正式決定眾院大選將於本月19日公告、31日投開票的選舉時程。

報導指出，這是聯合執政的自由民主黨與公明黨在4年前的2017年10月眾院大選取得壓倒性勝利、贏得超過300席後，首次進行的眾院大選。

此外，這次眾院大選創下多項紀錄，一是本屆眾議員任期至10月21日，是二戰後首度眾議員任期屆滿後才進行大選投開票；二是首相岸田文雄本月4日上任，10天後就解散眾院，創下戰後首相上任後最短時間內解散眾院的紀錄；三是解散眾院到大選投開票僅短短17天，也是二戰後最短的短期決戰。

報導說，日本朝野政黨實際上已進入備戰狀態，預料COVID-19（2019冠狀病毒疾病）因應措施與經濟政策等將成為大選焦點。（譯者：顧荃/核稿：張曉雯）1101014

(時報資訊)