【時報記者林資傑台北報導】財金公司獲准建置「電子支付跨機構共用平台」提供金流服務，已開業的8家電支機構全數加入，今（14）日宣布正式上線、即日起開通跨機構「轉帳」服務，費率比照現行一般金融機構機制，後續將配合電支機構系統開發進度，陸續開通繳費、繳稅等服務上線。
為利於電支機構間與銀行跨機構的資訊流及金流互聯互通，金管會9月核准財金公司辦理「跨機構間支付款項帳務清算」及「電子支付跨機構共用平台」業務，提供跨機構間轉帳、繳費及繳稅等金流服務，以提升整體支付市場運作效率。
財金公司指出，電支跨機構共用平台提供支付業者快速的後端款項結算服務，有效提升各交易安全及效率。電支機構亦能發揮彼此優勢，產生互利共通綜效，擴大業務範圍及拓展應用場景，滿足消費大眾多元行動支付需求，創造更多元優質的跨機構行動支付服務。
財金公司表示，現行已開業的8家電支機構，已全數加入「電子支付跨機構共用平台」，跨行金融機構代號分別為悠遊付390、一卡通391、愛金卡392、國際連394、橘子支付395、街口支付396、歐付寶397、簡單付398。
財金公司宣布即日起開通跨機構「轉帳」服務，包括電支機構間帳戶互轉、電支帳戶與金融帳戶間轉帳，民眾可透過電支機構APP或金融機構行動銀行、網銀及實體ATM等通路，比照現行ATM轉帳，輸入轉入金融機構代號及轉入帳號，即可輕鬆完成跨機構轉帳。
財金公司表示，電支機構跨機構轉帳費率比照現行一般金融機構機制，除了轉帳金額500元以下、每帳戶享每日1次免手續費外，部分電支機構亦已祭出優惠方案。後續將持續配合電支機構系統開發進度，辦理「繳費」、「繳稅」等跨機構服務上線，嘉惠社會大眾。
(時報資訊)
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