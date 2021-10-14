【時報記者張漢綺台北報導】台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)momo第3季合併營收為209.07億元，季減6.07%，為歷年同期新高，振興5倍券正式上路，momo購物網全站商品參與數位綁定五倍券使用，可望為10月營收增添動能；歐系外資看好富邦媒物流拓展將支應2023年以後銷售動能，預估未來3年營收將年增25%，將評等由原先的「中立」調高至「買進」，富邦媒今天盤中股價強攻漲停板。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，9月全公司合併營收約65.1億元，月減9.9%，年增31.24%，再創歷年同月新高，累計第3季合併營收為209.07億元，季減6.07%，年增34.17%，為歷年同期新高，累計1至9月合併營收615.27億元，年成長32.25%，突破600億元，創下歷年同期新高。

就各項業務來看，9月momo網路購物營運表現維持高速成長水準，年增35.4%，業績佔比持續突破90%；行動購物年增達41.5%，在網購業績佔比約為76.5%；若以品類來看，美妝保健最為亮眼成長突破40%，居家生活則緊追在後年增近40%，優異的成績顯現出消費者網購習性的養成，帶動高購買頻次的日常生活用品、保健食品等回購；另外，3C家電、流行精品、健康休閒也都維持雙位數的成長佳績。

振興五倍券於10月8日登場，富邦媒momo購物網全站商品參與數位綁定五倍券使用(註：除紅利金、禮券、提貨券、點數、月租服務、儲值卡、抵用券類商品不適用)，為替中小企業振興添翼，momo亦打造「振興五倍券專區」協助其行銷宣傳推廣，全力搶攻振興5倍券商機，為營運添動能。

歐系外資最新報告指出，台灣去年推出振興3倍券後，去年下半年零售業成長提升3%，是2018年到2020年零售業複合成長率1%的3倍，此次台灣5倍振興券上陣，優惠可在網路平台上使用，預估雙11、雙12購物季效應及優惠券商機推動，可望加速富邦媒活躍會員數成長，有利於富邦媒第4季營收，並推升2022年成長動能。

再者，歐系外資表示，富邦媒宣布在台灣中部獲得土地，將用於建造倉庫，預估在2025年開始運營；目前正在擴大倉儲規畫，可望在2023年之前啟用，與2021今年第二季相比，預估存儲量將擴大48%，決定調高富邦媒2023年到2025年銷售年複合成長率從原先的21%提高到24%。

歐系外資指出，受惠台灣線上滲透率及市佔率提升，目前富邦媒市售率(EV/Sales)為2.3倍，略高於全球同業，看好富邦媒物流拓展將支應2023年後銷售動能，預估未來3年營收將年增25%，優於全球同業的22%表現，決定將富邦媒評等由原先的「中立」調高至「買進」，目標價由1825元調高至1920元。

(時報資訊)

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