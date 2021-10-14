【時報記者郭鴻慧台北報導】高端疫苗(6547)向友邦史瓦帝尼王國申請EUA、新冠疫苗二期數據Lancet RM期刊發表，估保護力8~9成，今日開高走高，股價一度衝至205元，漲幅在6%左右。

高端疫苗新冠肺炎疫苗二期期中分析數據，由知名醫學期刊《刺胳針呼吸醫學》(Lancet Respiratory Medicine)完成審查並公開發表。藉由澳洲學者D. Khoury Curve及牛津大學發表AZ疫苗之保護力關聯指標(Correlate of Protection，CoP)推估，保護力8~9成。《刺胳針呼吸醫學》是Lancet系統的醫學專業期刊，不但影響指數分數優異(Impact Factor：30.700)，同時也是COVID-19相關研究的重要審查發表平台之一。

高端向史瓦帝尼王國衛生部申請「高端新冠肺炎疫苗」的緊急使用授權(EUA)，高端指出，提出緊急使用授權審查後，同時以取得國際認證為目標，持續進行後續開發規劃。

全球新冠肺炎疫情仍未能有效控制，截至10月13日，全球已有2.38億人確診，486萬人死亡；史瓦帝尼王國疫情嚴峻，國內確診人數達46,284人，且遭世界衛生組織列為新冠肺炎危險警示名單國家之一。全球各國政府與疫苗廠皆積極投入疫苗開發與擴大疫苗接種，現階段疫苗仍為全球短缺的關鍵防疫物資。

(時報資訊)

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