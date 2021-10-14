疫情下，民眾網購量大增，據廣東省郵政管理局統計，截至今年10月7日，廣東全省快遞業務量達到200.59億件，較去年同期增長41.8％，日均業務量高達約7000萬件，預計明年快遞業務量將超過260億件。

數據顯示，大陸十一長假期間，廣東郵政快遞業共收快遞包裹4.91億件，與2019年同期相比增長超1倍，與去年同比增長近28％；投遞快遞包裹2.68億件，與2019年同期相比增長逾118％，與去年同比增長超42％。

廣東省郵政管理局有關負責人表示，今年以來，廣東郵政快遞業持續保持強勁增長態勢。一方面是線上消費潛力不斷釋放，在電商促銷活動的影響下，商品寄遞需求明顯增強，拉動了快遞業務量的上漲。另一方面是「郵政快遞快合作」、「快遞商店合作」等模式興起，市場持續增長，為行業發展帶來巨大增量。

該負責人稱，「快遞業務量再次刷新紀錄，進一步凸顯廣東省快遞市場巨大的發展性和增長潛力。」

大陸今年印發《關於推進廣東省郵政快遞業高質量發展的實施方案》，規劃將廣東打造成為大陸郵政快遞業創新發展引領區、融合發展示範區、綠色發展樣板區、開放發展試驗區。預計到2025年，廣東郵件快件業務量將達500億件，業務收入達到4500億元人民幣。

(時報資訊)