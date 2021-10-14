中共中央和大陸國務院近日印發「關於推動現代職業教育高質量發展的意見」（簡稱意見），提出鼓勵上市公司、行業龍頭企業舉辦職業教育。受此消息激勵，截至14日中午11時5分，A股上市的中公教育、傳智教育、昂立教育均飆出漲停，科德教育則大漲逾7％。

香港信報報導，意見提出，到2025年，現代職業教育體系基本建成，辦學條件大幅改善，職業本科教育招生規模不低於高等職業教育招生規模的10％。意見又指，協同推進產教深度融合，打造一批引領產教融合的標竿行業，培育一批行業領先的產教融合型企業，並積極培育市場導向、運作規範的產教融合服務組織。

意見的目標是到2035年，職業教育整體水準進入世界前列，技能型社會大致建成。技術技能人才社會地位大幅提升，職業教育供給與經濟社會發展需求高度匹配。

(時報資訊)