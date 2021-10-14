中共中央和大陸國務院近日印發「關於推動現代職業教育高質量發展的意見」（簡稱意見），提出鼓勵上市公司、行業龍頭企業舉辦職業教育。受此消息激勵，截至14日中午11時5分，A股上市的中公教育、傳智教育、昂立教育均飆出漲停，科德教育則大漲逾7％。
香港信報報導，意見提出，到2025年，現代職業教育體系基本建成，辦學條件大幅改善，職業本科教育招生規模不低於高等職業教育招生規模的10％。意見又指，協同推進產教深度融合，打造一批引領產教融合的標竿行業，培育一批行業領先的產教融合型企業，並積極培育市場導向、運作規範的產教融合服務組織。
意見的目標是到2035年，職業教育整體水準進入世界前列，技能型社會大致建成。技術技能人才社會地位大幅提升，職業教育供給與經濟社會發展需求高度匹配。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：