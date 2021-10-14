疫情後，房市旺，最新市調顯示，第3季北台灣推案量大噴出達2,700億元，不過累計前3季還是量縮16％，在「賣方市場」格局下，部分建商開價強勢，儼然「西瓜當哈密瓜賣！」

住展雜誌今（14）日公布最新統計，第3季北台灣新案經疫情中斷後，陸續延推，推案熱度升溫；不過，由於市場需求強而供給量減少，賣方市場的現象更加明顯，「西瓜當哈密瓜賣」的現象恐難避免。

住展統計顯示，北台灣第3季推案衝至2,700億元，較同年 Q2（約2,627億元）略增約78億元、季增幅約3％。

累計今年前3季推案量，約8,060億元，比去年同期（約 9,581 億元）減少約1,521億元、年減幅約16％。

住展雜誌研發長何世昌表示，本土疫情趨緩後市況穩定復甦，建商推案態度由觀望轉為積極，使得Q3推案量止跌回升；但因營造成本居高不下等因素影響，Q3推案量低於預期，今年全年推案量縮應已成為定局，住宅市場供給不足的問題暫時無解。

調查顯示，第3季推案潮，三芝竟贏三峽！

台北市今年前三季推案量約1,980億元，較去年同期減少近5百億元、年減幅約二成。今年北市推案量衰退幅度最大的區域依序為士林、內湖、信義。

新北市方面，推案量約3,162億元，年減約736億元、年減幅約19％。

不過，比較特殊的是，三芝呈現爆炸量。過去三芝歷年推案量大多在10億元以下，但今年因銀髮宅建案帶動之下，今年三芝推案量已達 35 億元，竟比三峽、樹林等地推案量還多。三峽、樹林因北大特區開發已經飽合，近年來新案稀少，推案量相當低迷。

桃園市前三季推案量僅1千6百多億元，比去年同期銳減約23％。

新竹縣市方面，前三季推案量雖然年增近百億元，年增幅約一成。

基隆因造鎮案開賣，案量較去年大增約2.3倍。

宜蘭則與去年同期差異不大，推案量僅微減約4％。

何世昌指出，展望全年，推案量將落在1.05兆～1.1兆元之間，與先前預期不變，年減幅約在12％～16％左右。

(時報資訊)