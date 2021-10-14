房價漲，薪資不漲，但是為什麼還是有很多人還想要買一間房？假設你奮鬥30年，總收入高達3,600萬元，為何買一間1,000萬元的房子，就影響生活品質非常大，而一旦「揹著重重的殼」，人生的黃金歲月會怎麼發展呢？專業地政士蔡岳臻幫你「試算人生」，以免揹「殼」而痛苦一輩子。
擁有不動產及保險稅務規劃專業的蔡岳臻地政士，最近常被問到，「最近房市很熱，且又有通膨壓力，大家都說，買房地產是抗通膨的最佳投資工具，不買，以後房價更貴，但一定要買嗎？」
提出理財規劃諮詢需求的陳先生，已婚，計畫生育下一代。
他表示，「聽說，要培養一個小孩到大學畢業，至少要花上千萬元，這樣下來，如果要貸款買房，我很怕負擔不了，想想就怕。」
蔡岳臻表示，以陳先生及太太的年收入，合計家庭收入約120萬元，若預計工作30年退休後，不計加薪幅度，及其他可能來自家中長輩的贈與，或是繼承家產等因素，單就年收入來看，則夫妻兩人奮鬥30年的總收入，可以有3,600萬元。
依據我國所得稅法規定，年所得在120萬元的家庭所得，綜合所得稅稅率是12％。也就是，3600元x12％=432萬元的所得稅稅金支出總額，就剩下可支應的3,168萬元。
陳先生如果在30歲買房，依據一般人的平均餘命是83歲左右，抓整數50年的未來生活支出，則3,168萬元除以50年為63.36萬元，再除以一年12個月，則每月可支應的金額為5.28萬元。（3168/50= 63.36萬，63.36/12個月，則5.28萬/月）
每個月有5.28萬元生活費，若有長輩給的房子可住的話，這個數字應該可以過很不錯的生活品質。但是，如果買房呢？
如果陳先生購買一間1,000萬元的房子，自備款2成（200萬元），貸款成數八成，約800萬元，銀行房貸利息1.5％，800萬元總共分30年期本金攤還，則根據各銀行試算公式帶入後，30年房貸及本金支出為994萬元。
合計自備款200萬元、加計30年房貸和本金994萬元後，他買下一間房子的支出總成本為1,194萬元。
將生活費用3,168萬元-1,194萬元=1,974萬元，再除以未來50年可花的生活費用，則他們將從每個月5.28萬元的生活水準，變成只有3.29萬元，手頭會變得緊一些。（1974萬/50 = 39.48萬元/年，3.29萬/月）。
如果再生一個小孩，依據概估從小到大學畢業的支出，大約1,000萬元的話，則3,168萬-1,194萬-1,000萬= 974萬元，則未來50年的每月生活費將只剩1.623萬元。
經過蔡岳臻幫忙做財務分析後，已經有妻子、車子及銀子的陳先生發現，他如果買了房子後，根本養不起小孩，就無法「五子登科」了。
蔡岳臻表示，很多人買房，不管是衝動，或是想了很久，下訂的動作就「一下子」，但揹了房貸後，原本想有的生活品質及經濟支出，就面臨縮水，可能會痛苦一輩子。因此，不管買不買房，最好先算清楚，才能清楚自己能承擔的能力到哪裡。
(時報資訊)
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