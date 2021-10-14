【時報記者任珮云台北報導】GOGORO以借殼方式(SPAC)在美國上市，SPAC一時成為市場熱議焦點。而台灣紡織業者如興(4414)進行組織重整，規畫子公司以SPAC在美上市。台灣方面，目前金管會態度為暫不考慮引進SPAC制度。而今天學者在「資金新情勢下金融產業的挑戰與對策研討會」中，對於我國在產業振興的方向上，提出引進SPAC，以作為我國目前產業結構所面臨問題的解決之道。

提出上述觀點為國立政治大學財管系教授周行一和國立中央大學財金系教授徐政義。

該2位教授認為，在國家整體的經濟發展規畫之下，由於高科技以及傳統產業的重要性高，我國的金融業的發展，應該是以協助其他產業發展作為主軸。

金融業如何協助產業創新及企業組織轉型？由於創業家年紀漸長後，將會面臨家族企業傳承的壓力與挑戰。近幾年來，在美國相當流行的一種新型態組織，稱為『特殊目的收購公司』(Special Purpose Acquisition Company，SPAC)，也稱為「空白支票公司』(blank check company）其發展的經驗以及其對產業結構與創新之影響，值得我們關切，或是也可以引道進國內，作為我國目前產結構所面臨問題的解決之道。

據了解，新加坡已於今年9月允許SPAC上市，香港將於2021年底推出。

在台灣金管會目前的態度，以3大原因暫不考慮引進SPAC：一、SPAC不符合上市櫃審查標準。二、SPAC沒有專業機構協助把關，並不利保護台灣的投資人。三、等待美國確定如何保護SPAC投資人的規範。

(時報資訊)

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