美國能源資訊局（EIA）13日發表其冬季燃料需求展望報告，在天然氣價格持續大漲，和目前油價高漲等情況下，預期美國家庭今年冬季為取暖而支付的能源費用將飆高。

目前全球能源價格急速上漲，已導致像中國大陸與印度等大型經濟體正出現停電與限電等問題。

雖然美國目前出現同樣情況，但包括天然氣等取暖用燃料的價格持續上漲，當進入冬季後變更寒冷時，勢必增加家庭財務支出的壓力。

EIA代理局長納利（Steve Nalley）表示，目前能源需求成長速度正逐步超過供應量的增幅，導致全球能源價格持續上漲，情況有點出乎意料之外。

美國近半家庭依賴天然氣來取暖。EIA估計今年10月到明年3月之間取暖需求高峰期，家庭在天然氣費用上的平均支出，估計較一年前同期大幅成長30％至746美元。

(時報資訊)