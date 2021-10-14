【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】14日因隔夜美股那斯達克上漲激勵，韓股目前是往連2紅邁進，大盤在2,977.83點，漲33.42點或1.14%。同時，韓元走強，公債殖利率則下降。

　三星電子漲1.16%，SK海力士漲2.17%，LG化學漲3.22%，Naver也漲3.14%。

　根據韓國央行14日公布數據，因能源與石化產品價格上漲推升，韓國9月出口物價指數已連10個月上漲。同時，進口方面也是連5個月都是成長的。

　美元兌韓元在1,189.2價位，韓元升0.39%。2021年迄今，韓元兌美元已貶8.7%。

　韓國財政部表示，因最近韓元貶幅比較大，故必要時會採取相關措施，以穩定匯市交易。

(時報資訊)

#韓股 #公債殖利率 #三星 #SK海力士 #LG

主要市場指數

紐約道瓊
34377.81 -0.49(0.00%)
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S&P500
4363.80 +13.15(0.30%)
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Nasdaq
14571.63 +105.73(0.73%)
05:15
費半指數
3192.75 +14.60(0.46%)
05:15
日經225
28485.68 +345.40(1.23%)
12:36
南韓KOSPI
2976.93 +32.52(1.10%)
12:36
香港恆生
24962.59 -0.01(0.00%)
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上證指數
3567.14 +5.38(0.15%)
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深圳成指
14366.96 +13.89(0.10%)
12:35
英國FTSE
7141.82 +11.59(0.16%)
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法國CAC
6597.38 +49.27(0.75%)
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德國DAX
15249.38 +102.48(0.68%)
10/13

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