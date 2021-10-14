【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】14日因隔夜美股那斯達克上漲激勵，韓股目前是往連2紅邁進，大盤在2,977.83點，漲33.42點或1.14%。同時，韓元走強，公債殖利率則下降。
三星電子漲1.16%，SK海力士漲2.17%，LG化學漲3.22%，Naver也漲3.14%。
根據韓國央行14日公布數據，因能源與石化產品價格上漲推升，韓國9月出口物價指數已連10個月上漲。同時，進口方面也是連5個月都是成長的。
美元兌韓元在1,189.2價位，韓元升0.39%。2021年迄今，韓元兌美元已貶8.7%。
韓國財政部表示，因最近韓元貶幅比較大，故必要時會採取相關措施，以穩定匯市交易。
(時報資訊)
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