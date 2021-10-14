【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數197.66點，漲0.92點；總計317家漲、338家跌、86家持平；委買6674385張、委賣4631358張；總成交值392.17億元。

(時報資訊)

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