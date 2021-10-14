【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數16387.91點，漲39.92點；總計409家漲、444家跌、120家持平；委買27157299張、委賣20148520張；總成交值1539.11億元。

(時報資訊)

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