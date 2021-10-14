【時報記者沈培華台北報導】鋼廠9月營收已全數公布，受惠鋼價走揚或出貨量增加，中鋼(2002)、運錩(2069)、東明-KY(5538)、春雨(2012)四家廠商營收續創單月新高，第三季以及前三季營收亦攀高。
中鋼9月仍受塞港等不利因素影響，整體合併鋼鐵事業銷售量減少，但受惠9月盤價平均上漲1.2%，9月合併營收419.82億元、第三季合併營收1255.78億元，均同步改寫2013年採合併報表以來單月、單季新高。中鋼前三季合併營收達3388.47億元，年增49.16%，展望第四季營收仍有機會比第三季成長，全年營收可望突破4600億元，創下新高。
展望第四季，雖近期亞洲、歐洲等地鋼市陸續出現雜音，使需求及行情略轉弱，不過隨著第四季傳統鋼市旺季到來，以及中國嚴格控管鋼鐵產銷，國際鋼鐵供給吃緊，加上原物料價格居高不墜，有利行情續撐高檔、醞釀穩中求漲。中鋼將在本周五開出的11月內銷盤價，預估為平盤，可望穩定市場信心。
不鏽鋼加工裁剪廠運錩9月營收為連續第三個月創新高，受惠漲價效應，9月營收15.16億元、第三季營收40.38億元，同步改寫單月、單季新高。運錩前三季營收突破百億元大關，亦創新高，年增率達93.78%。
不鏽鋼扣件廠東明-KY受惠產品價、量齊揚，9月營收達13.25億元，創單月新高；第三季營收36.26億元，也創歷史新高紀錄。受惠中國持續推動基礎建設，帶動軌道交通、淨水處理設備、智慧製造自動化設備等需求持續穩健，東明-KY今年3月以來每月營收站穩10億元以上高檔，9月營收攀高至13.25億元，創單月新高，也帶動第三季營收以及前三季營收均創新高。東明-KY前三季營收93.3億元，年增率達45.19%。
台鋼集團旗下扣件線材廠春雨9月合併營收11.77億元、第三季營收達33.78億元，同步改寫單月、單季新高。受惠台灣內銷線材、外銷螺絲以及印尼廠自疫情後復甦，出貨暢旺，另外，雖中國大陸祭出能耗雙控限電，使東莞廠略受影響，但公司藉由調整上班時間，利用節假日及夜間的錯峰時段進行生產。春雨前三季營收85.5億元，年增率為48.11%。
(時報資訊)
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