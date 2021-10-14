物價不斷攀升，唯獨薪水不漲。一名網友表示，記得以前吃一鍋小火鍋只要80元，但現在卻漲到150元，價錢幾乎是過去的2倍，令他十分感嘆，上網詢問「買什麼東西是物價通膨最嚴重，讓你最有感的？」沒想到多數人都認為房價漲最多，甚至還有愈來愈高的趨勢。
原PO昨（13）日於PTT八卦板指出，這幾年物價一直飆漲，以前一張千元鈔可以用一個禮拜，現在可能3天就花完了，尤其最近吃小火鍋的時候最有感，他回憶大學時期吃一鍋只要80元，但現在卻漲到150元，直接漲近1倍，他問網友「買什麼東西是物價通膨最嚴重，讓你最有感的？」
貼文曝光後，不少人點名房價，「房子啊！一漲就再也回不去了」、「房價！而且還有愈來愈高的趨勢」、「一定是房子，以前根本沒想到會漲這麼多」、「10年前買400萬的房子，現在都能翻倍賣到千萬」、「當然是房子，漲10%就差很多」、「房子吧！以前覺得鳥不生蛋的鄉下地方，透天500萬就超貴的，沒想到現在800萬以下根本便宜到爆」。
留言中也有鄉民認為，「小時候紅豆冰棒好像15元，現在都30元」、「手搖飲啊！每天喝的最有感」、「麥當勞，小時候覺得貴的麥當勞，現在好像又更貴」、「麵線吧！主計長都能說出一碗20的麵線了，現在去哪找」、「雞排啊！從35塊到現在65至80元」、「車輪餅，以前3個才10元，到現在一個20元」、「便當啊！」。
(時報資訊)
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