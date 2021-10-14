【時報記者郭鴻慧台北報導】鈺齊-KY(9802)訂單滿載、越南鈺鋐新廠小量投產，法人預估，第4季業績表現將較第3季來得好，2021年雖有柬埔寨與越南廠停工影響部分產能，但全年度在疫情衝擊趨緩，及國際品牌客戶訂單持續回流，營運將重返成長。
展望2022年，全球疫苗施打率提升，疫情影響產能情況逐漸趨緩，鈺齊2019~2020年新增客戶加強下單力道，2021~2022年新增客戶小量出貨，加上持續擴廠10~15%，法人預估鈺齊2022年營運將持續成長，營收可望成長逾1成，獲利成長有機會達4成左右。
據產業季節性因素以及歷年出貨節奏，鈺齊每年的3月~4月以及9月~10月，通常為單月營收相對低點，雖然2021年Q3仍受疫情干擾，然在稼動率逐步拉升以及產能持續恢復之下，再加上遞延出貨挹注，自第三季以來，產銷已明確呈現逆勢增長態勢。鈺齊第3季營收41.5億元，季增19.27%、年增28.99%，單季營收續創新高。
(時報資訊)
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