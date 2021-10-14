【時報記者林資傑台北報導】工業電腦廠立端(6245)受惠缺料改善、出貨狀況好轉，2021年9月合併營收繳出雙位數「雙升」強勁動能、一舉突破9億元關卡創高，使第三季營收動能顯著復甦。公司營運聚焦8大策略，在市況逆風中力拚營運維持成長、達成設定目標。
立端股價受大盤震盪加劇影響，8月中以來一路走跌，8月底除息約3.32元後一度填息近5成，惟隨後再度走低，5日下探43.7元的1年半低點後止跌回升。今（14）日開高上漲1.26％至48.25元後壓回平盤，截至10點50分小跌0.3％。
立端2021年9月自結合併營收達9.09億元，月增達58.21％、年增達14.01％，一舉刷新歷史新高。帶動第三季合併營收20.35億元，季增達25.95％、但年減5.67％。累計前三季合併營收53.8億元、年減1.32％，衰退幅度有所收斂、創同期第三高。
立端今年訂單需求續強，但受零組件缺料、海運缺櫃、成本上漲及新台幣強升等逆風干擾，上半年營收表現明顯偏弱，加上去年認列處分利益墊高比較基期，亦使獲利出現較明顯衰退。不過，隨著缺料狀況有所改善，使立端第三季營收動能明顯復甦。
立端認為，疫情持續影響全球供應鏈、半導體晶片供需失衡，增加市場不可預期性。但防疫隔離辦公加速5G、AI應用及數位轉型發展，帶動雲端及物聯網、AI邊緣運算、5G/LTE SDWAN需求成長，雲端硬體市場需求蓬勃、資安需求上升，持續帶動網安平台設備需求。
立端制訂8大業務發展策略，鞏固網安專用平台優勢地位，擴大與上下游廠商合作範圍以降低成本，提高既有客戶滲透率及產品全面度。其次，擴大建構研發投資5G、AIoT、WiFi、AI及邊緣運算的軟體、韌體及系統整合部門，進一步強化核心競爭力。
再者，立端持續進行WiFi、5G、O-RAN、MEC等電信平台布建，加強5G生態系建構，建立以客戶為核心的高效率服務品質組織運作方式，提供客戶一站式服務，並強化策略聯盟，爭取各垂直產業領導廠商合作機會。
最後，立端將延續及強化電信市場白牌商業模式外，並亦規畫投入開發環保綠能商機，鎖定電力新能源、工安、工業互聯網等產業深入發展，以及投資布局車用領域，同時致力提升管理效能以因應變局，力拚營運維持成長、並達成設定目標。
(時報資訊)
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