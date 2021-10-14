新加坡金融管理局（MAS）14日意外宣布，將「小幅」調高新加坡元名義有效匯率（NEER）區間的斜率，之前為0％。MAS目的是要減緩輸入性通膨壓力，因為全球需求持續強勁和供應鏈出狀況正不斷推高物價。

受其緊縮措施影響，新加坡元兌美元匯率14日亞洲盤中升值0.2％報約1.348新元。

MAS表示讓NEER小幅調高，雖然會對經濟復甦構成風險，但能確保中期物價穩定。因為目前國內外物價正累積上升壓力，反映需求正常化和供應緊張的情況。

外界本來幾乎預期MAS在半年度會議裡，維持其目前政策不變。MAS主要透過外匯操作執行貨幣政策，並非直接調整利率。

新加坡經濟主要依賴對外貿易，因此MAS一向以新元匯率，做為其支持經濟成長和抑制通膨預期的政策工具。

(時報資訊)

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