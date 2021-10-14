台股連續多日出現開高走低，今（14）日一早開盤伴隨著美國科技股反彈，由晶圓雙雄及貨櫃三雄領頭反彈，指數最高大漲逾170點，再度衝上16,500點之上，惟面臨5日及線10日下行壓力，個股追價乏力、逢高調節賣壓重，指數隨即大幅壓回至接近平盤，以近日走勢來看，暫時在16,300點之上有守。

台股近日價跌量縮，影響新股募股（IPO）市場，原定今天IPO競拍開標的三商家購及森崴能源雙雙因競拍合格標單不足而宣告流標，今天二檔個股股價也出現大跌，約各出現14％及4％的跌幅，由於市場氛圍不佳，近日台股成交值多在3,000億元以下，市場對行情普遍保守看待，追高意願不佳。

從台股近日走勢來看，指數反彈至5日線（目前約在16,505點）及10日線（目前約在16,530點）就遭逢壓力，由於市場追價意願不佳，在沒有攻擊量下，指數彈升後隨即回落，但逢低也有投信、政府基金等特定買盤承接，16,300點暫時有守。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意