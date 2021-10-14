國際油價近期漲不停，站上80美元大關，創下7年新高，而高油價也引發通膨疑慮。財信傳媒董事長謝金河表示，2007年全球原物料價格大漲，像油價漲到147美元，鎳價到51800美元，通膨猛火即將燒起來，最後被次貸危機引發的金融海嘯澆息。但這次疫情造成斷鏈危機，通膨迎面而來，成為全球經濟最迫切的課題，國內也將面臨相同挑戰，而最低工資調升，也會加重通膨力度，接下來看政府如何接招！
謝金河在臉書發文指出，近日外電報導，浮現最多的關鍵字是「Inflation」，國內經濟性報紙出現的也是物價飆漲的報導，包括美國9月CPI 5.4%，台灣的央行副總裁陳南光也跳出來示警，穆迪也警告全球供應鏈危機恐惡化！所有報導都指向通膨降臨，這是全球經濟最迫切的課題。
他說，過去30年，中國成為世界工廠，任何工業產品只要是中國製造就會變成很廉價，在全球化大旗下，跨國企業都努力尋找廉價的最適生產基地，於是，從中國到東協印度、孟加拉、巴基斯坦，到非洲。
「過去的30年，很多國家不是害怕通膨，而是通縮。」謝金河提到，像日本的失落30年，所有貨幣政策都用上，日本卻持續走向通縮；美國聯準會把通膨目標值訂在2%，也從來沒有觸及。這30年間，只有2007年全球原物料價格大漲，像油價漲到147美元，鎳價到51800美元，銅價創下10680美元紀錄，通膨的火即將燒起來，卻被次貸危機引發的金融海嘯澆息。
「這十幾年來，大家已習慣沒有通膨的日子，像貨櫃運輸價格慘跌，在2015年韓進海運破產，散裝航運虧損累累，電子產業只有跌價，沒有漲價。」
謝金河分析，今年疫情擴散改變全世界供應鏈，加上美中貿易戰，到了這次中國拉閘限電危機，動力煤、歐洲天然氣價格迭創新高，最驚人的是矽原料兩個月漲三倍，油價又漲到80美元以上，農產品價格上漲，台灣8月的CPI已上升至2.63%，核心CPI也到1.74%，央行示警，接下來可能是升息。
他說，中國不再是廉價生產基地，全球供應鏈重建需要時間，疫情造成的斷鏈也有待紓解，接下來是通膨帶給全球新的課題，稍不小心就會變成停滯性膨脹，像中國的生產者物價PPI到9.5、CPI 0.8%，這個剪刀差太大，這是停滯性膨脹的顯例，美國PPI 8.3%、CPI 5.4%，顯示終端產品可以適度反應成本，狀況比中國好一些。
謝金河強調，台灣已經很習慣沒有通膨的日子，央行的貨幣政策幾年來一成不變，這次真的開始承擔挑戰了。而且，最低工資調升，也會加重通膨力度，接下來看政府如何接招！
(時報資訊)
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