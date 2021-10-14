房價居高不下，不少年輕人感嘆買不起房，一名8年級生不解「我們到底做錯什麼」，年輕人付出雙倍的努力、雙倍的勞力，換來的卻是超過雙倍以上的房價。對此，有網友貼出蔡英文2012年競選時一篇PO文，問道「這四年你過得好嗎？你買得起房子嗎？」希望給她一個改變台灣的機會。
臉書、Dcard近日出現一則以「一個8年級生的吶喊-我們到底做錯什麼？」為題的文章，內容提到7年級生、月薪2萬多的上班族，在25歲時就能在台中買3房2廳2衛、屋齡10年的中古華廈，當時總價200萬元。如今10年過去了，身為8年級生，若要買一樣的房子，且屋齡變老，即便收入比較多，但房價也翻倍，甚至要準備多一倍的頭期款，房貸也要多一倍的月還款，讓原PO不禁想問，8年級生有比7年級生不努力嗎？
對此，有網友翻出2012年蔡英文競選時的一則臉書PO文，問道，這4年你過得好嗎？買得起房子嗎？物價一直漲受得了嗎？找到要找的工作了嗎？薪水有增加嗎？是不是覺得越來越窮、越來越累，再4年受得了嗎？「給自己一個改變的機會，給蔡英文一個改變的機會」。
Dcard網友表示，「跟不上房價物價，結果還是講幹話」。另有臉書粉專指出，當初聽到這段話時深深被打動，跟許多人一樣，天真以為說出這段話的蔡英文有一顆體恤、關懷他人的心，所以曾經也投下總統票支持她，但台灣人的善良限制了我們對這個執政黨的想像，更令人擔心的是，許多人開始麻木，對於一再的秀下限產生了無所謂，但該粉專想問，「我們要給下一代的孩子一個怎麼樣的台灣？」「我們住的是充滿希望的台灣，還是絕望的鬼島呢？」
(時報資訊)
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