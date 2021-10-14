【時報-台北電】香港信報報導，歐盟日前召開第一屆可持續投資峰會，中國人民銀行行長易綱跨海表達，期待能繼續與歐盟合作發展綠色金融。他也表示，人行近年打造完善的綠色金融政策體制，強力支持經濟綠色低碳轉型，特別是碳定價機制、鼓勵市場資金挹注、統籌綠色分類標轉及氣候資訊披露等項。(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)
【時報-台北電】香港信報報導，歐盟日前召開第一屆可持續投資峰會，中國人民銀行行長易綱跨海表達，期待能繼續與歐盟合作發展綠色金融。他也表示，人行近年打造完善的綠色金融政策體制，強力支持經濟綠色低碳轉型，特別是碳定價機制、鼓勵市場資金挹注、統籌綠色分類標轉及氣候資訊披露等項。(編輯整理：廖小蕎)
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