人民幣兌美元中間價14日報6.4414元，升值198個基點。上一交易日中間價報6.4612元，上一交易日官方收盤價為6.4452元，上日夜盤收報6.4285元。

香港信報報導，中國人民銀行14日展開人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，為連續6日進行百億逆回購，利率持平於2.2％。外媒統計，公開市場11日當周有5,100億元逆回購到期，其中14日到期量1,000億元，單日淨回籠900億元。

外匯交易員13日分析，大陸海關總署最新公布的9月貿易數據整體不錯，這可能部分提振市場信心。但也要重點關注美國公布的消費者物價指數（CPI）數據，以進一步研判美國聯準會（Fed）升息時機。

(時報資訊)

#逆回購 #人民幣

主要市場指數

紐約道瓊
34377.81 -0.49(0.00%)
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S&P500
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Nasdaq
14571.63 +105.73(0.73%)
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費半指數
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日經225
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南韓KOSPI
2976.93 +32.52(1.10%)
12:36
香港恆生
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上證指數
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深圳成指
14366.96 +13.89(0.10%)
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英國FTSE
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德國DAX
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