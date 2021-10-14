屏東縣109年度預算執行情形經審計機關審定歲入歲出餘絀數11億1,838萬餘元，連續7年正成長。縣府表示，屏東縣財政曾一度被媒體評為「重度昏迷葉克膜」級，但縣府展現堅韌的應變力與執行力，不僅減債有成，自103年度起連年歲入大於歲出，累計歲入歲出決算賸餘99.51億餘元，且預算規模逐年成長，7年增加超過120億元，主要投入教育文化、社福建設等施政，展現亮眼的縣政成績單。
屏東縣政府主計處14日公佈屏東縣109年度預算執行情形，經審計機關審定歲入決算數為445億8,952萬餘元，歲出決算數434億7,114萬餘元，歲入歲出餘絀數11億1,838萬餘元，債務償還2億1,000萬元，收支餘絀數9億838萬餘元。
縣府指出，屏東縣財政自縣長潘孟安上任以來，運用創新策略調整收支，落實節流、嚴審預算及強化經費執行效益、靈活調度縣庫現金流量，大幅降低短債，節省債息，短短不到幾年，就讓屏東財政擺脫「葉克膜」。
屏東縣短期債務由103年度88.61億元，至107年4月即全部還清歸零；長期債務由190.81億元降至109年度166.8億元，減少24.01億元；債務利息負擔也由103年度3億元降至109年度8,929萬餘元，減少70.23%，紓緩財政困境及壓力。
103年度起，屏東縣連續7年度歲入歲出賸餘，累計歲入歲出決算賸餘99.51億餘元；累計短絀由102年度136.51億元，降至109年度58.89億元，減少短絀77.62億元。
最難得的是，縣府秉持「減債不增債，建設不等待」，積極爭取中央各項補助計畫，推動重大公共建設計畫及前瞻基礎建設，預算規模逐年穩健成長，歲入決算數自103年度318.48億元增加至109年度445.89億元，成長40%，歲出決算數自103年度310.58億元增加至109年度434.71億元，成長40%，更有餘裕推動縣政照顧鄉親。
其中歲出教育科學文化支出由109.9億元增加至155.62億元，成長41.6%，經濟發展支出由41.41億元增加至70.26億元，成長69.7%，社會福利支出由39.57億元增加至71.61億元，成長80.9%，社區發展及環境保護支出由4.17億元增加至10.13億元，成長142.7%，大幅提升縣政建設品質。
例如推動全人照顧、建置屏東縣便捷交通網、打造屏東藝文空間、縣內水系整治及看不到的良心工程污水下水道，還有縣立圖書館總館、屏東縣民公園、復興公園、勝利星村、可可園區、咖啡園區、共融公園遊戲場等，在在都打開屏東城市能見度，提升屏東競爭力與品牌價值，讓縣民幸福感提升。
縣府表示，在地方財政困窘之際，屏東縣政府努力挺過財政逆境，不僅增益縣政推動的能量，營造財政改善亮麗績效，多項重大建設也獲得各界及國際肯定，國境之南逐漸蛻變，屏東真的不一樣。
(時報資訊)
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