美國9月消費者物價指數（CPI）升高，年增率達5.4%，比8月略高0.1%，顯示供應鏈吃緊、薪資上漲甚至是缺工狀況仍未緩解。不過聯準會並未因此停下升息腳步，周三公布的9月會議紀要顯示，聯準會最早可能從11月中開始縮減購債，並預計在明年中結束，有專家認為，部分成員傾向加快縮減購債的腳步，態度上顯得較為激進。
CNBC報導，透過聯準會9月的會議紀要顯示，多數成員認為寬鬆貨幣政策已經達到原先預期的經濟目標，很快就會透過縮減購債開始讓經濟政策恢復正常化，最快預計11月中開始縮減購債，明年中完成計畫。
然而，會議紀要也顯示，部分成員認為目前通膨壓力持續的時間，可能會比原先預期更為長久，「主要是擔心供應鏈中斷與勞動力短缺可能會持續更長時間，並對價格與工資產生更大且更持久的影響。」
若縮減購債計畫正式啟動，聯準會將會開始減少每月1200億美元（約新台幣3.3兆）債券購買量，其中800億為美國國債、400億為不動產抵押貸款證券。
嘉信理財集團（Charles Schwab）固定收益策略長Kathy Jones表示，紀錄中提到數名成員傾向加快縮減購債的態度令人驚訝，這樣的態度顯然已變得更具侵略性，肯定會讓一些按捺不住的人公開喊話，敦促聯準會加快腳步。
9月消費者物價指數出爐，年增5.4%、月增0.4%，高於8月和市場預期的5.3%與0.3%，若扣除食品、能源項目等波動性較高的項目後，9月核心消費者物價指數則落在年增4%、月增0.2%，與8月及市場預期相同。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：