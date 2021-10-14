大陸國家統計局14日公布，9月消費者物價指數（CPI）年增0.7％，較8月回落0.1個百分點，低於市場預期。9月生產者物價指數（PPI）年增10.7％，漲幅較8月擴大1.2個百分點，並高於市場預期。
香港信報報導，大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，9月份，受煤炭和部分高耗能行業產品價格上漲等因素影響，工業品價格漲幅繼續擴大。受需求旺盛加上供應持續偏緊影響，煤炭加工業價格月增18.9％，煤炭開採和洗選業價格上漲12.1％，合計影響PPI月增約0.5個百分點。
董莉娟指出，9月PPI年增10.7％，漲幅比8月擴大1.2個百分點，在調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有36個，比8月增加4個，而主要行業價格漲幅均有所擴大。
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