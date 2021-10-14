高端（6547）新冠肺炎疫苗二期期中分析數據，已由知名醫學期刊《刺胳針呼吸醫學》（Lancet Respiratory Medicine）完成審查並公開發表。

高端疫苗所執行的擴大二期臨床試驗規模近4,000人，並非傳統數百人的第二期臨床試驗，具有指標性意義。本論文由台大謝思民醫師與北醫劉明哲醫師擔任第一與第二作者，召集總主持人林奏延醫師擔任通訊作者，結合國內11家臨床試驗中心與公司研發團隊，共同完成論文撰寫，並順利於國際頂尖期刊《刺胳針呼吸醫學》審查發表。

《刺胳針呼吸醫學》是Lancet系統的醫學專業期刊，不但影響指數分數優異（Impact Factor：30.700），同時也是COVID-19相關研究的重要審查發表平台之一。

高端表示，非常榮幸能藉由刺胳針期刊系統，與全球關注新冠肺炎疫苗研發的專業人士分享高端新冠肺炎疫苗優異的安全性與免疫生成性分析數據。

目前國際法規聯盟ICMRA，以及由澳洲、加拿大等五國所組成的Access Consortium，正積極倡議新冠肺炎疫苗的免疫橋接試驗；本次高端於《刺胳針呼吸醫學》發布的數據，運用了WHO／NIBSC國際血清標準品進行免疫生成性數據的比對參照，並藉由澳洲學者D. Khoury Curve及牛津大學發表AZ疫苗之保護力關聯指標（Correlate of Protection，CoP）推估，預期高端新冠肺炎疫苗的保護力為8～9成區間。

該篇期刊除了可藉由統計方式外推高端新冠疫苗的保護力預測數據外，藉由這些原始數據的發布，更可對於全球新冠肺炎疫苗的免疫橋接，提供具體的參照基礎。

(時報資訊)

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