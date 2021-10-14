受到颱風外圍雲系影響，全台各地連日下雨，但因製造業接單暢旺用電量比起往年10月多上不少，因此供電持續亮出供電吃緊的黃燈，同時也受易於連日大雨，各水庫進帳多，讓水力發電能滿載運轉救援。

根據台電網站顯示，14日預估最高用電3,550.0萬瓩，尖峰使用率92%，預估最高用電時段落在下午1點至4點之間，其中最大供電能力估3,836.3萬瓩，較上周破4,000萬瓩減少許多，預估尖峰備轉容量286.3 萬瓩，備轉容量率為8.06%，供電燈號勉強亮出供電吃緊的黃燈。

由於14日南方雲系北移，臺灣東部及東南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區及馬祖、澎湖亦有局部短暫陣雨，金門為多雲；15日東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨，西半部地區及澎湖、金門為多雲到晴，北部仍有零星短暫陣雨，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨。

(時報資訊)