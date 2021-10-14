【時報編譯張朝欽綜合外電報導】俄羅斯總統普丁(Putin)在周三一場能源會議上駁斥指出，俄羅斯不會把天然氣供應當作武器來使用，並準備幫助歐洲解決能源危機。歐盟正要召開高峰會，應付能源價飆升問題。
歐洲天然氣供應問題讓世人關注俄羅斯動作，俄羅斯占歐洲地區天然氣供應的三分之一，歐洲政界人士指責俄國供應不足。
普丁駁斥有關俄羅斯將能源當作武器的指控，指這是出於政治動機的鬼扯言論，沒有任何根據。
俄羅斯和歐洲近期捲入一場紛爭，即雙方的新天然氣管道北溪二號，該管道已經建設完成，但美國和部分歐洲國家反對，擔心歐洲將更依賴於俄羅斯。
而歐洲一些政治人物指控，莫斯科正把天然氣燃料當作談判籌碼；俄羅斯則否認該指控。
普丁指責歐洲國家沒有為冬天增加天然氣儲備，反而更依賴天然氣現貨供應，推高了天然氣價格。普丁強調俄方持續履行雙方供應合約，若歐洲要求增加供應，俄方將不會拒絕。
歐洲基準天然氣價格今年以來已經上漲350%，周三每mmBtu單位的價格來到31美元，已經低於上周的52美元高價。
花旗銀行指出，目前價格屬於合理水準，應該還會再波動，如果天氣非常寒冷，本季價格可能會飆到100美元以上。花旗還將亞洲和歐洲第四季基準天然氣價格上調4美元。
OECD組織表示，天然氣價格飆升，意味著客戶可能會轉向石油。基準原油價格在上周來到每桶84美元以上，為逾三年的高價。
歐盟即將在10月26日舉行部長級會議，討論能源價格飆漲問題。歐盟能源事務負責人Kadri Simson表示，讓天然氣與電力價格完全脫勾的唯一方式，就是不再利用天然氣發電。這是歐盟的長期目標，即利用再生能源取代化石燃料。
隨著各國經濟從全球疫情中復甦，能源需求出現飆升，推高了石油、天然氣和煤炭價格，加大了通脹壓力，並削弱了為抗擊全球暖化而減少使用污染化石燃料的努力。
中國是全球第二大經濟體和最大的溫室氣體排放國，它提高了煤炭產量和進口。中國國內煤炭價格已觸及創紀錄水準，發電廠也難以在住宅和工廠維持供電。
(時報資訊)
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