【時報記者沈培華台北報導】受惠美國市場熱絡，大成鋼(2027)第三季營收約260.68億元，創下單季新高，季增約2.2%。同集團大國鋼(8415)第三季營收63.9億元，也寫歷史新高，季增率約22.17%。兩家公司今年前三季營收均創下新高，全年亦創高可期。

大成鋼9月營收受工作天數較少影響，月減1.68%至87.17億元，但年增幅仍高達74.16%，為歷史第三高、歷年同期最高，第三季營收260.68億元，創下單季新高。1~9月營收725.11億元，亦創同期新高，年增69.13%。

隨著倫敦金屬交易所(LME)期鋁價格近期達3000美元之上，上漲至2008年以來最高，觸及13年高點，有利大成鋼持續提高產品價格，支撐第四季營運仍在高檔。

美國國內鋁捲板原本就供不應求，去年美國對18個進口國課徵反傾銷，加上今年經濟復甦，供需更加緊俏；大成鋼二大產品線鋁捲板、不鏽鋼的上游原料鋁、鎳大漲，推升營收持續向上攻高，今年前9月營收也創新高。隨著下半年景氣續旺，今年業績有機會挑戰新高。

大國鋼9月營收17.84億元，比8月高峰減少26.99%、年增45.39%，為歷史同期新高，第三季營收63.9億元，也寫歷史新高。1~9月營收160.33億元，年增36.77%，也創同期新高。

大國鋼第三季持續受惠扣件價量齊揚、工業護具事業銷售也穩健，7月、8月營收連創新高，雖9月營收下滑，第三季營收仍呈現高成長，單季營收創新高，並帶動今年前9月營收同步創下歷史同期新高。

大國鋼今年以來持續受惠美國市場熱絡，展望下半年需求續旺以及價格調漲，營運可望優於上半年，全年業績挑戰新高。

(時報資訊)

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