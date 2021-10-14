【時報-台北電】隨著冬季需求旺季的到來，當前飆升的天然氣價格將可能令發電商改採石油運行，抵銷了石油輸出國組織(OPEC)預測需求疲弱的影響，激勵盤中油價扭轉前一交易日跌勢；周四(10/14)截至台北時間上午10點35分止，原油期貨報價如下：

　美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲0.05美元，報每桶80.49美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲0.14美元，報每桶83.32美元。(編輯整理：王聖為)(商品行情網）

(時報資訊)

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