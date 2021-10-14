【時報記者王逸芯台北報導】亞系外資針對瑞昱(2379)出具最新研究報告指出，看好瑞昱在WiFi 6升級潮以及漲價效應下，第三季、第四季毛利率將持續維持50%，且隨著WiFi 6升級也將有利於產品組合，將瑞昱評等由優於大盤調升到買進，給予目標價580元。

亞系外資表示，瑞昱受惠於有利的產品怎和以及價格上漲，將帶動利潤率上揚，且預計瑞昱可望在第四季進一步提高價格，主要是因為零組件的持續緊缺以及晶圓成本提高，此外，瑞昱在產能有限下，將會優先考慮PC、網路零組件等高利潤產品，集中在成熟製程上，預計PC和網路將佔瑞昱第三季、第四季營收分別為34%、50%，且該兩季的毛利率也會維持在50%左右。

亞系外資表示，看好2022年WiFi 6的升級潮將對瑞昱有利，將占比瑞昱總收入的40～45%，相較今年的39%成長，並繼續成為主要驅動力，在2022年、2023年將會有21%、13%的年增長。

亞系外資表示，在有限的代工支持下，瑞昱今年會優先考慮WiFi 5出貨量，但由於瑞昱在2022年將獲得更多產能，預計屆時將轉向專注於WiFi 6產品，WiFi 6將在2022年達到其WiFi總銷售額的23%，且該產品組合將提高混合ASP，主要是因WiFi 6的ASP是WiFi 5的2倍。

亞系外資表示，市場擔心PC出貨量將在2021年達到頂峰，並預測2022年出貨量將持平或年下降約5~10%，然而，主要的弱勢是來自於消費類PC，但商用、電競等對半導體含量高的產品需求依舊穩定，此外，根據調查顯示，仍有某些組件的庫存水平仍低於正常水平，特別是音頻編解碼器、乙太網、網絡芯片等，將有利於瑞昱2022年營收年增長12%，故將瑞昱2021年、2022年每股收益上調66%、68%，主要是考慮第四季度的價格上漲和WiFi規格持續升級，整體需求到明年上半年都持續暢旺，將評等由優於大盤調升到買進，給予目標價580元。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意