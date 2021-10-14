【時報記者林資傑台北報導】工業電腦廠凌華(6166)雖仍受長短料影響，但2021年9月及第三季營收穩健回升，使前三季營收衰退幅度持續收斂。在缺料狀況持續改善下，公司力拚第四季成長動能躍進，營收季增逾2成、站上全年高點，帶動全年營收恢復成長、達成年增5～10％目標。

凌華股價近期於61～68元間盤整，今（14）日開高後在買盤敲進下放量飆漲9.35％至69元，惟隨後受賣壓出籠明顯壓回，截至10點25分維持逾1.5％漲幅，仍領漲工業電腦（IPC）族群。三大法人近期買賣超調節互見，本周迄今小幅調節賣超11張。

凌華2021年9月自結合併營收8.22億元，月增達20.7％、年增0.54％，回升至近3月高點。帶動第三季合併營收22.91億元，季增1.39％、年增0.03％，連3季穩步回升。累計前三季合併營收66.48億元、年減3.98％，雖續處近7年低點，但衰退幅度持續收斂。

凌華受惠歐美客戶需求復甦，今年以來訂單需求及能見度均佳，但零組件缺料影響生產交貨進度，採購成本增加亦使毛利率承壓，使缺料成為今年營運挑戰。由於長短料狀況仍在，公司先前預期第三季營運將與第二季相當，實際表現符合預期。

展望後市，凌華先前預期整體缺料狀況有望持續改善，加上4月為反應成本上漲而平均調漲產品報價5％，第四季起效益將逐步顯現，預期可望帶動第四季營收顯著跳升、站上全年高峰，帶動全年營收「逆轉勝」、達到成長5～10％目標，毛利率亦可望持續改善。

凌華全球財務長鄒大智表示，基於在手訂單需求，凌華目標明年營收達雙位數成長，三大事業群以嵌入式平台及模組事業處（EPM）成長動能較強，漲價及缺料狀況趨緩，毛利率有機會回升至40％，朝挑戰2025年營收達10億美元（約新台幣280億元）目標邁進。

此外，面板大廠友達去年入股凌華、成為最大法人股東，董事長劉鈞表示，雙方合作方案在歷經1年磨合後更具體，加速公司對工業級顯示系統布局。其中，在醫療工衛電腦、多媒體顯示器及5G智慧工廠方面已有具體成效。

同時，凌華與鴻海合資設立法博智能移動（FARobot），合力拓展自主移動機器人（AMR）應用，在車用方面攜手MIH聯盟、並與ARM及美商Ampere合作開發ARM架構自駕電腦，相關開發成果有望在18日登場的「鴻海科技日」中展現成果。

劉鈞先前認為，未來市場契機將聚焦5G專網＋各種智慧化設備，而邊緣AI、邊緣可視化、自主移動等新技術，將帶動智慧製造、機器人／自駕車、智慧醫療等三大新成長動能，均可望在今年起顯現，因此今年將是令人振奮的一年。

投顧法人認為，凌華積極布局邊緣運算切入自駕車市場，機器視覺與鴻海合作導入工廠自動化，這些均需要時間發酵。不過，近期透過與友達合作切入顯示器模組整合，此部分預期將較快有營運貢獻。

(時報資訊)

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