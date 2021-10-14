【時報-台北電】因原物料價格持續攀升，金屬鋰成本端承壓，加上限電產能持續管控下，貨源供應吃緊，隨著新能源汽車銷售逐漸增長，市場佈局擴增，支撐金屬鋰市場需求，多方面拉高金屬鋰價格。

據CIP商品行情網資料顯示，中國金屬鋰99%工業級，本周市場流通價每公噸集中在95-100萬元之間，與上周報價相比上漲17.65%。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）

(時報資訊)

#金屬 #原物料

重要商品行情

（更新：2021/10/14）
日本近月RSS3橡膠
208.00 -1.20
倫敦三個月期銅
9651.00 +186.00
芝加哥近月黃豆
1195.25 -3.00
芝加哥近月玉米
512.25 -10.25
紐約近月天然氣
5.590 +0.08
紐約近月黃金
1794.7 +35.40
紐約近月棉花
103.86 -2.52
倫敦三個月期鎳
18918.00 -60.00
倫敦近月布蘭特
83.18 -0.24
紐約近月輕質原油
80.44 -0.20
BDI綜合指數
5206 -172.00
紐約近月RBOB汽油
2.4055 +0.03

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