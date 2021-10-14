【時報-台北電】在疫情衝擊全球產業鏈供應鏈的背景下，中國製造業率先實現復工復產。受益於製造業需求拉動，工業母機企業也出現訂單爆滿、一機難求的景象。央視財經新聞指出，工業母機企業訂單排到明年3月。

工業母機意指裝備製造業的加工母機。

廣東東莞一家機床生產企業負責人透露，從今年初開始隨著訂單猛增，工廠不斷擴大產能都不能滿足市場需求，目前訂單已經排到明年3月之後。（編輯整理：張嘉倚）

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