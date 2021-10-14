【時報記者莊丙農台北報導】美股科技股走揚，四大指數收盤漲多跌少，台股受到激勵下，開高超過百點，盤中一度站回16500點，但預估成交量僅有2500億元，指數盤中漲幅收斂，直逼平盤附近。下午台積電(2330)法說會，觀察能否為台股注入強心針。
在美國面臨30年來最高的通膨壓力下，國際股市近期表現不佳，台股人氣渙散，表現搖搖欲墜，今天開高後追價力道明顯不足，外資在期貨持續佈空單，現貨也呈現賣超，下周三期指結算前，台股要有明顯的一波反彈不易。
就基本面觀察，上市櫃公司9月營收表現亮眼，年增16.2％，進入第4季，電子與原物料族群多進入產業淡季，營收動能恐出現減緩，但在歐美疫情逐步趨緩之下，預期經濟活動將逐步復甦。目前仍待Fed縮減購債的利空消化，強勢美元出現回落，市場恐慌避險需求降低，資金回流亞洲，台股才有強勢表現的機會。
台灣經濟成長率上修，但與國際股市相互連結，台股難以獨走，且近期台股結構相當弱勢，未轉強前不宜躁進。
(時報資訊)
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